پاکستان کا افغانستان کیخلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ 

ہمبنٹوٹا(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان نے افغانستان کیخلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ سری لنکا کے شہر ہمبنٹوٹا میں کھیلاجا رہا ہے،قومی ٹیم کپتان بابراعظم کی سربراہی میں میدان میں اترے گی۔

ٹیم میں امام الحق، فخرزمان، بابراعظم (کپتان)، محمد رضوان (وکٹ کپیر)،سلمان علی آغا، افتخار، شاداب خان(نائب کپتان)، اسامہ میر، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف اور نسیم شاہ شامل ہیں۔

Our line-up for the first ODI ????????????#AFGvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/mhBREmkHXc

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 22, 2023