شاہد آفریدی کا کراچی کی رونقیں واپس لانے پر آرمڈ فورسز کو خراج تحسین

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے سابق کرکٹر شاہد آفریدی نے کراچی کی رونقیں واپس لانے پر آرمڈ فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شاہد آفریدی نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک پیغام میں آرمڈ فورسز کراچی میں امن کی بحالی پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔

شاہد آفرید ی نے کہا کہ شہرقائد کی روشنیاں بحال ہو گئیں ہیں اب کراچی کے نوجوان رات کو سڑکوں پر کرکٹ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ۔انہوںنے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ویڈیو پر ٹوئٹ میں کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اہم موقع ضائع کردیا۔

City of Lights back in colours. Karachi boys enjoying late night road cricket with @OfficalDGISPR Missed the opportunity being at Turkey.

Thank you our brave security forces. pic.twitter.com/pnAzztB6ZT