خیبرپختونخوا کےبلدیاتی  انتخابات پر شور کیا جا رہا ہے ، کسی کو احساس نہیں کہ یہ نئے نظام کی شروعات ہے ، وزیر اعظم کا تنقید پر جواب 

اسلام آباد( ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم عمران خان نے خیبرپختونخوا کےبلدیاتی انتخابات میں تنقید کرنے والوں کوجواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو احساس نہیں ہو رہا کہ یہ انتخابات جدید اور تبدیل شدہ نظام کی شروعات ہیں ؟۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنےپیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ براہ راست منتخب ہونے والے تحصیل ناظم گورننس کو بہتر بنائیں گے او مستقبل کے لیڈرز تیار ہوں گے ،74 برسوں میں ہمارے پاس پہلی مرتبہ باختیار بلدیاتی نظام ہے ۔

Amidst the noise over KP LG elec, no one realises these elections are start of modern, devolved LG system as exists in successful democracies. Directly elected Tehsil nazims will improve governance & create future ldrs. Ist time in our 74-yr history we have an empowered LG system