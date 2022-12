شاہ رخ کی حمایت میں مداح بھی میدان میں آگئے ، جلانے کی دھمکی دینے والے پنڈت کی گرفتاری کا مطالبہ

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان کو جلانے کی دھمکی دینے والے پنڈت کے خلاف اداکار کے مداح بھی میدان میں نکل آئے اور حکومت سے پنڈت کی گرفتاری کامطالبہ کر دیا۔

شاہ رخ خان کی نئی فلم پٹھان اگلے ماہ ریلیز ہو گی ، فلم میں دیپیکا پیڈوکون اور شاہ رخ کی ڈریسنگ کو لے کر انتہا پسند ہندو دھمکیاں دے رہے ہیں ، حال ہی میں انتہا پسند ہندو پنڈت پرمہنس آچاریہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں وہ کہتے سنائی دیئے کہ آج توہم نے شاہ رخ کا پتلا جلایا ہے مگر ہم اس تلاش میں ہیں کہ کہیں وہ جہادی ہمیں جل جائے تو اسے بھی زندہ جلا دیں ۔

ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد شاہ رخ کے مداح بھی ان کی حمایت میں سامنے آنے لگے اور ہندو پنڈت کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا ۔ رتھن کلیتا نامی صارف نے کہا کہ کیسے سرعام دھمکی دی جاسکتی ہے ۔ انہیں گرفتار کیا جائے

آئی ایم اونیر نامی صارف نے لکھا کہ اس شخص کو اب تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا ، نفرت انگیز تقاریر پر قانون ساز اداروں کا آنکھیں بند کرنا عجیب لگ رہا ہے ۔

Why is this man not arrested ? Strange to see this absolute lack of accountability for hate speech and the lawmakers turning a blind eye while a student activist is jailed for years … Tragic . https://t.co/iEXwBclIyI