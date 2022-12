باپ کے سامنے بیٹی اغوا، سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آگئی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) گزشتہ دنوں بھارت سے ایک لڑکی کو باپ کے سامنے اغواءکرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج انٹرنیٹ پر پوسٹ ہوئی۔ اب اس واقعے کے متعلق ایسی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ سن کر یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق اس لڑکی نے اپنے ایک اغواءکار کے ساتھ شادی کر لی ہے اور الٹا اپنے والدین کے خلاف ہی ہراساں کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کرا دیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے ضلع سرسیلا میں پیر کے روز ہوا۔ چار ملزمان ایک کار پر آئے اور لڑکی کو دبوچ کر زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ اس 18سالہ لڑکی کی شناخت شالنی کے نام سے ہوئی ہے جو مندر سے واپس آ رہی تھی جب اسے اغواءکیا گیا۔

شالنی کے باپ نے پولیس کو مقدمہ درج کرایا جو ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش میں مصروف تھی کہ لڑکی خود سامنے آ گئی اور ماں باپ کے خلاف پولیس کو رپورٹ درج کرا دی کہ پسند کی شادی کرنے پر اس کے ماں باپ اسے اوراس کے شوہر کو دھمکا رہے ہیں۔ جس شخص کو اس نے اپنا پسند کا شوہر بتایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اغواءکار تھا۔

#WATCH | Telangana: An 18-year-old girl was kidnapped in front of her father when they were returning to their house after visiting a temple, in the Sircilla district

