میگا سٹار لیگ، عبدالرزاق کے بیٹے نے والد کی یاد تازہ کردی، 14 گیندوں پر 41 رنز ، شاندار بیٹنگ کی ویڈیو سامنے آگئی

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق کے صاحبزادے علی رزاق نے میگا سٹارز لیگ میں دھواں دار بیٹنگ سے اپنے والد کی یادیں تازہ کردیں۔

علی رزاق نے کراچی نائٹس کی طرف سے کھیلتے ہوئے انتہائی جارحانہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور چھکوں چوکوں کی برسات کردی۔ انہوں نے صرف 14 گیندوں پر 41 رنز بنائے اور مصباح الحق کے ہاتھوں باؤنڈری پر کیچ آؤٹ ہوگئے۔ انہوں نے پشاور پٹھانزکے خلاف پانچ چھکوں اور ایک چوکے پر مشتمل اننگز کھیلی تو سٹینڈزمیں کھڑے اینکر پرسن حامد میر بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔

Ali Razzaq Son Of Abdul Razzaq| 41 off 14 balls | PP VS KK | Kingdom Valley MSL 2022 at Rawalpindi Cricket Stadium | Day 5 | Peshawar Pathans vs Karachi Knights