محمد عامر نے نجم سیٹھی کو  پی سی بی کے انتظامات سنبھالنے کیلئے " درست انتخاب" قرار دیدیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) فاسٹ باؤلر محمد عامر نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کو پی سی بی کے معاملات سنبھالنے کیلئے درست انتخاب قرار دیدیا۔

محمد عامر کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر نجم سیٹھی کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا گیا " درست کام کیلئے درست شخص کا انتخاب ، نجم سیٹھی سر مبارک ہو ۔

right man for the right job congratulations to @najamsethi sir .