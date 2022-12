ریاست چاہے جیسی ہو، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے ریاست چاہے جیسی ہو، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے

تحریر: ظفر سپل

قسط:70

تو یہ تھے وہ خیالات جو ہیگل برلن یونیورسٹی میں اپنے قیام (1831-1818) کے دوران اپنے لیکچرز میں پیش کر رہا تھا۔ اسی دوران اس نے پراگ، پیرس اور ویمار (Weimar) کے کئی چکر لگائے۔ ویمار میں ہی اس کی ملاقات گوئٹے (Goethe) سے ہوئی۔ 1829ءمیں اسے برلن یونیورسٹی کا ریکٹر (Rector) بنایا گیا، مگر ستمبر1830ءمیں اس عہدے کی مدت ختم ہو گئی۔

اب ہیگل بوڑھا ہو رہا تھا اور وہ دن قصہ پارینہ ہو چکے تھے، جب وہ جوان اور آزاد خیال تھا۔۔۔ وہ ایام بہت پیچھے رہ گئے تھے، جب اس نے فرانس کے انقلاب، یا پھر نپولین کا خیر مقدم کیا تھا۔ اب اس کے پروشیا کی رجعت پسند اور آمرانہ حکومت سے بہت اچھے تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ اس نے اعلان کیا کہ ریاست چاہے جیسی ہو، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیئے۔۔۔ گویا اس کی قدامت پرستی بڑھتی جا رہی تھی اور جدلیاتی عمل کا نظریہ پیش کرنے والا شخص خود اپنی ذات میں جدلیاتی تضادات کا شکار ہو رہا تھا۔

خیر، ذاتی جدلیاتی تضادات تو اپنی جگہ، ہیگل کے نظریات نے بھی دو متضاد مدرسہ ہائے فکر کو جنم دیا۔۔۔ ایک تو ”دائیں بازو والے ہیگل نواز“ (Right Hegelians) ہیں، جنہوں نے قدامت پرست پروٹسٹنٹ ازم (Protestant Orthodoxy) کی وکالت کی، اور دوسرے ”بائیں بازو والے ہیگل نواز“ (Left Hegelians)، جنہیں ”نوجوان ہیگل نواز“ (Young Hegelians) کا نام دیا جاتا ہے۔ انہیں نوجوان فلسفیوں نے مذہب میں الحاد اور سیاست میں لبرل ڈیموکریسی کے فروغ کے لیے کام کیا۔۔۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ یہ ”بائیں بازو والے ہیگل نواز“ دانشوروں کا کیمپ تھا، جس نے مارکسزم کو جنم دیا۔

قصہ کوتاہ، یہ اگست 1831ءمیں ہیگل کے برلن یونیورسٹی میں قیام ہی کے دن ہیں، جب ہیضے کی وباءنے برلن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہیگل نے شہر کو چھوڑا اور ”کروز برگ“ (Kreuzberg) آ گیا۔ وہ کافی کمزور ہو چکا تھا، اس لیے کبھی کبھی ہی باہر نکلتا۔ بدقسمتی سے اکتوبر میں یونیورسٹی میں نیا سمسٹر شروع ہو گیا اور وہ یہ سمجھ کر واپس یونیورسٹی آ گیاکہ شاید ہیضے کی وباءختم ہو چکی ہے، یا اپنا اثر کھو چکی ہے۔ مگر یہ اس کی غلطی تھی، وہ کمزور بدن آدمی، جو بوڑھا ہو رہا تھا اور اندرونی قوتِ مدافعت کھو بیٹھا تھا، جلد ہی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ 14 نومبر1831ءکا دن تھا، جب اس نے یہ کہتے ہوئے اس جہانِ فانی کو الوداع کہا:

”..... اور وہ مجھے نہیں سمجھ سکا“

"And he didn't understand me"

