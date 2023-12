پس چہ باید کرد؟ ............(4) پس چہ باید کرد؟ ............(4)

گزشتہ سے پیوستہ

اس سے اگلے 12شعروں میں اقبال نے وہ شواہد بیان کئے ہیں جو مغرب اور اہلِ مغرب کو بنی نوعِ انسان کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ اہلِ مغرب خود بنی نوع انسان کا حصہ ہیں لیکن یہ لوگ انسان سے زیادہ شیطان ہیں۔(اور اس کا ایسا ثبوت حضرت علامہ نے بتایا ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں)۔ ان 12اشعار میں سے پہلے تین شعر یہ ہیں:

علمِ اشیا خاکِ مارا کیمیا ست

آہ! در افرنگ تاثیرش جداست

(ترجمہ و تشریح: اشیاءکا علم ہماری مٹی کے لئے سونا ہے.... مغرب کی سب سے بڑی اور اہم ترین دریافت علمِ اشیاءیعنی سائنس ہے۔ سائنس ایک تھیوری ہے اور جب اس تھیوری کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو یہ ’ٹیکنالوجی‘ کہلاتی ہے۔سائنس و ٹیکنالوجی کو ”علم و فن“ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علم اور یہ سائنس انسان کی مٹی کے لئے اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔

فرشتو ںپر انسان کی برتری اسی ’علم‘ کی بدولت ہے۔ روزِ ازل جب خالقِ کائنات نے انسان کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو تو فرشتوں کو تامل تھا کہ یہ انسان (آدم) تو مٹی کا پُتلا ہے۔ ہم اس کو سجدہ کیوں کریں۔لائقِ سجدہ تو صرف ذاتِ خداوندی ہے۔ اس کے بعد خدا نے بعض اشیاءکے نام لئے اور فرشتوں سے کہا کہ ان کو دہراﺅ۔ لیکن فرشتے ایسا نہ کر سکے تو پھر خدا آدم کی طرف متوجہ ہوااور اسے بھی یہی حکم دیا۔ باوا آدم نے فرفر ان اشیاءکے نام بتا دیئے۔ یہ قصہ سورئہ بقرہ میں موجود ہے۔(دیکھئے آیات نمبر30تا39) اس کے بعد کئی اور سورتوں میں یہی واقعہ دہرایا گیا ہے۔

یہی علمِ اشیاءتھا جو انسانی برتری کی دلیلِ محکم تھی۔ اسی بناءپر اقبال کہتے ہیں کہ ”علمِ اشیاءہماری خاک کے لئے ایک کیمیا ہے“۔ یہ فضیلت، انسان کی اولین فضیلت ہے۔ لیکن اقبال نے اس شعر کے دوسرے مصرعے میں کہا ہے کہ اہلِ مغرب کے ہاں اس (علمِ اشیائ) کی تاثیر جدا ہے۔ اس امتیاز کی تفصیل اگلے اشعار میں بیان کی گئی۔اگلا شعر ہے:

عقل و فکرش بے عیارِ خوب و زِ شت

چشمِ او بے نم، دلِ او سنگ و خِشت

(ترجمہ اور تشریح: افرنگ کی فکر اور اس کی عقل اچھے بُرے کو نہیں پہنچانتی اور خوب وزشت میں تمیز نہیں کرتی۔ اس لئے اس کی آنکھ میں نمی نہیں آتی اور اس کا دل گویا اینٹ اور پتھر ہے.... آنکھ میں آنسو تب ہی آتے ہیں جب دل پرکسی جذبے کی شدت وارد ہوتی ہے۔ آنسو گویا دل کا قاصد ہے۔ وہ آنکھ سے اس وقت ٹپکتا ہے جب دل پر کوئی چوٹ لگتی ہے۔ لیکن اگر دل پتھر اور اینٹ کا بنا ہوا ہو تو اس پر چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ اور بغیر چوٹ کھائے، آنکھ نم نہیں ہوتی۔.... اس سے اگلا شعر دیکھئے:

علم ازو رسوا ست اندر شہر و دشت

جبرائیل از صحبتش، ابلیس گشت

....کہا جاتا ہے کہ شیطان پہلے خدا کا مقرب ترین فرشتہ تھا۔ اس مقرب ترین فرشتے نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو خدا نے اسے ”ابلیس“ بنا دیا۔

برسبیلِ تذکرہ، ذرا اس واقعہ کو بھی یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا تھا: ”رب ارنی“ یعنی اے رب مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو اس کا جواب خدا نے یہ دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا (لن ترانی).... اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سارے قارئین کو معلوم ہے۔ لیکن اردو کے ایک اور شوخ شاعر نے اسی قصے پر یہ تبصرہ بھی کیا ہے:

محبت میں انکارِ جلوہ نمائی

ذرا اس طریقے کو تم یاد رکھنا

کبھی جب بھی میں تیرے درجے پہ پہنچا

تو میں بھی یونہی لن ترانی کہوں گا

قصہءآدم و ابلیس، اقبال کے من پسند موضوعات میں سے ایک ہے۔ اپنی وفات سے دوسال پہلے ”ارمغانِ حجاز“ کی پہلی نظم کا عنوان ”ابلیس کی مجلسِ شوریٰ“ ہے۔ یہ ایک طویل نظم ہے اور اقبال کی شاہکار نظموں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس میں اقبال نے ابلیس کو اپنی کابینہ (مجلس شوریٰ) کی صدارت کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے:

یہ عناصر کا پرانا کھیل ، یہ دینائے دوں

ساکنانِ عرشِ اعظم کی تمناﺅں کا خوں

اس نظم کی تشریح و تعبیر مختلف نامور اقبال شناسوں نے کی ہے جسے گوگل کرکے دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں ابلیس کی کابینہ کے پانچ اراکین کو سوال و جواب کرتے دکھایا گیا ہے۔ درجِ بالا شعر میں ابلیس اس کائنات کو دینائے دوں (کمزور اور بے وقعت دنیا) کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے (یعنی ساکنانِ عرشِ اعظم) کی تمناﺅں کا خوں ہے۔ ابلیس کی اسی سوچ کو اقبال نے بالِ جبریل کی نظم ”جبرائیل و اِبلیس“ میں بھی موضوع بنایا ہے۔

حضرتِ جبریل ایک بار وحی لے کر آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں تو راستے میں ابلیس کو دیکھ کر پوچھتے ہیں:

ہمدمِ دیرینہ کیسا ہے جہانِ رنگ و بو؟

اس سوال کا جواب جو ابلیس کی زبان سے دیا گیا ہے وہ گویا ”دنیاوی زندگی“کے کیف و کم کا نچوڑ ہے۔ ابلیس کہتا ہے:

سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو

اس ایک مصرعے میں اقبال نے ایجاز و اختصارِ معانی کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ میں جب ایم اے انگلش لٹریچرکی تیاری کر رہا تھا تو اس کے پوئٹری (Poetry) کے پرچے میں جان ملٹن کی نظم ”فردوسِ گم گشتہ“ (Paradise Lost) بھی تھی۔ ملٹن (1674ء۔1608ئ) برطانیہ کا ایک معروف شاعر تھا جس کی یہ نظم (فردوسِ گم گشتہ)ایک بے مثال رزمیہ (Epic) ہے۔ اس کی بک وَن میں ملٹن نے ابلیس کی مجلسِ شوریٰ کا وہی نقشہ کھینچا ہے جو اقبال نے ارمغان حجا زکی نظم میں کم و بیش 300سال بعد اردو میں کھینچا اور بالِ جبرائیل کی نظم ابلیس و جبریل کا یہ مصرعہ:

سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو

تو ملٹن کی اس لائن کا ہوبہو اردو ترجمہ ہے:

Anguish and doubt and fear and sorrow and pain

جان ملٹن کی اس نظم کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو انگریزی اور اردو شاعری میں جذبات و احساساتِ انسانی کی عجیب و غریب مماثلت نظر آئے گی۔ ملٹن کی اس رزمیہ کے اور بھی کئی اشعار یاد ہیں لیکن طولِ کلام کے اندیشے کے سبب ان کا ذکر نہیں کرتا۔البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ اقبال کی شاعری میں ان مغربی شعری افکار کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں جو اقبال سے پہلے کسی اردو شاعر نے نظم نہیں کیں۔ بالِ جبریل ہی کی دوسری نظم کا یہ شعر بھی قابلِ غور ہے:

اسے صبحِ ازل انکار کی جرا_¿ت ہوئی کیوں کر

مجھے معلوم کیا، وہ رازداں تیرا ہے یا میرا؟

’پس چہ باید کرد‘ کے اگلے اشعار میں اقبال نے مغربی افکار و خیالات کے جو بخیئے ادھیڑے ہیں وہ حد درجہ چشم کشا ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج مغرب کی ہمہ جہت ترقی کا طوطی بول رہا ہے لیکن قوموں کی زندگی میں زمانی مدت کو زیادہ اہم نہیں گردانا جاتا۔ ہنی بال، جولیس سیزر،سکندر اعظم، اشوک، چندرگپت بکرما جیت، ملکہ وکٹوریا، ابراہم لنکن، ڈیگال، ہٹلر اور بہت سے نام ایسے ہیں جن سے مغرب کی عسکری تواریخ کے صفحات ’جگمگا‘ رہے ہیں۔ تاہم یہ ’جگمگاہٹ“ اور چکاچوند، ظلم و تعدی، جبر و جور اور فتنہ و فساد پر مبنی ہے جبکہ اسلامی تاریخ میں عدل و انصاف ، دادگستری، جرا_¿ت و شہامت اور دلاوری و شیر افگنی کے اوصاف جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ دورِ حاضر میں یہ اوصاف دھندلا ضرورگئے ہیں لیکن قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے: ”ہم ایام کو وقفے وقفے سے پھیرتے رہتے ہیں“۔ اقبال نے اس قرآنی حقیقت کو ان اشعار میں نظم کر دیا ہے:

اس زیاں خانے میں کوئی ملتِ گرد وں وقار

رہ نہیں سکتی ابد تک بارِ دوشِ روزگار

ہے نگینِ دہر کی زینت ہمیشہ نامِ نو

مادرِ گیتی رہی آبستنِ اقوامِ نو

(جاری ہے)