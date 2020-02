پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب کے میزبان پر تنقید،شعیب اختر بھی بول اٹھے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ کے پانچویں سیزن کی رونقیں جاری ہیں لیکن اس کی افتتاحی تقریب تاحال موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔افتتاحی تقریب کے میزبان پرلوگوں کی شدید تنقیدکے بعدشعیب اختر بھی بول اٹھے اور احمد گوڈیل کی حمایت کردی۔

احمد گوڈیل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شعیب اختر کا ویڈیو بیان شیئر کرتے اور ان کا شکریہ اداکرتے ہوئے کہا شعیب بھائی ان محبت بھرے الفاظ پر میں آپ کا شکرگزا ر ہوں۔

اپنے پیغام میں شعیب اختر کا کہنا تھا کہ احمد گوڈیل کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں گردش کررہی ہیں، احمد جوکہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اچھے انسان ہیں، انہوں نے اپنے مداحوں سے کہا کہ وہ خصوصی طور پر ان کی حمایت کریں۔

یاد رہے کہ ماڈل اور وی جے احمد گوڈیل کی میزبانی کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا تھا اور کہا جارہا تھا کہ وہ عمران خان کی تقاریر سے متاثر ہوکر ان کی ہی نقل کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔

شعیب اختر کا اپنے ویڈیو پیغام میں کہنا ہے کہ احمد کے لیے عام طور پر لوگوں میں غلط فہمی پائی جا رہی ہے کہ یہ عمران خان کی نقل کرتے ہیں جبکہ اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ایک تنازع کھڑا کردیا جبکہ احمد نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں۔

Thank you so much @shoaib100mph bhai for these lovely words. pic.twitter.com/kt770YivZi