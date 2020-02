آپ کا واٹس ایپ اتنا بھی محفوظ نہیں جتنا آپ اسے سمجھتے ہیں، چیٹ گروپوں کی پرائیویسی میں بڑی خامی سامنے آگئی

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) واٹس ایپ کو محفوظ ترین سوشل میڈیا ایپ سمجھا جاتا ہے لیکن اب اس کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ اتنا بھی محفوظ نہیں ہے جتنا لوگ اسے سمجھتے ہیں۔

واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کیلئے اگر لنک بنایا جاتا ہے تو اسے گوگل سرچ کے ذریعے آسانی سے ڈھونڈا جاسکتا ہے، بعض کیسز میں تو واٹس ایپ گروپ کے ارکان کے نمبر تک پتا چل جاتے ہیں۔

واٹس ایپ میں موجود اس خامی کا سب سے پہلے ڈوئچے ویلے کے صحافی جورڈن ولڈن نے پتا لگایا اور انہوں نے ٹوئٹر پر اس بارے میں انکشاف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کیلئے بنائے گئے انوائٹ لنکس دراصل گوگل سے جڑے ہوتے ہیں جنہیں سرچ کرکے کوئی بھی شخص آپ کے گروپ میں شامل ہوسکتا ہے۔

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.

The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q