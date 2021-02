”میں نے اپنے والد کو کہا کہ اگر آپ مجھے تھپڑ ماریں گے تو میں بھی آپ کو تھپڑ ماروں گی اور۔۔“کنگنا رناوت نے ماضی کاانتہائی حیران کن واقعہ سنا دی ”میں نے اپنے والد کو کہا کہ اگر آپ مجھے تھپڑ ماریں گے تو میں بھی آپ کو تھپڑ ...

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت اپنے متنازع بیانات کے باعث شہ سرخیوں میں جگہ بناتی ہیں اور اکثر اوقات ان کے باعث وہ مشکلات میں بھی گھِر جاتی ہیں تاہم اب اداکارہ نے ٹویٹر پر نہایت حیران کن واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے انہیں تھپڑ مارنے کی کوشش کی تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ مجھے ماریں گے تو جواب میں ، میں بھی آپ کو تھپڑ ماروں گی ۔

تفصیلات کے مطابق ٹویٹر پر جاری پیغامات میں اداکارہ کنگنا رناوت کا کہناتھا کہ میرے والد کے پاس لائسنس یافتہ رائفل اور بندوق تھی ،جوانی کے دنوں میں وہ کالج میں گینگ وار کے لیے مشہور تھے اور ان کی شناخت ایک غنڈے کی تھی۔اداکارہ نے بتایا کہ میرے والد جب مجھے ڈانٹے تو میں کانپ کر رہ جاتی تھی، پھر میں نے صرف 15 سال کی عمر میں ان سے لڑائی کی گھر چھوڑ دیا، اس طرح میں 15 سال کی عمر میں بغاوت کرنے والی پہلی راجپوت عورت بن گئی۔

My father has licensed rifle and guns, growing up he didn’t scold he roared, even my ribs trembled, in his youth he was famous for gang wars in his college which gave him a reputation of a gunda, I fought with him at 15 and left home, became first Baaghi Rajput woman at 15. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 20, 2021

کنگنا نے دوسرے ٹوئٹ میں لکھا کہ یہ انڈسٹری سمجھتی ہے کہ کامیابی نے میرا دماغ خراب کردیا ہے اور وہ مجھے ٹھیک کردیں گے، میں ہمیشہ باغی تھی اور کامیابی کے بعد بھی میری آواز اونچی رہی ہے، میں قوم کی اہم آواز ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ جس نے مجھے ٹھیک کرنے کی کوشش کی الٹا میں نے اسے ٹھیک کردیا۔

This chillar industry thinks success got to my head and they can fix me, I was always Baaghi its only after success my voice got stronger and today I am one of the most prominent voices in the nation. History is a witness whoever tired to fix me I fixed them instead. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 20, 2021

کنگنا نے ایک اور ٹوئٹ میں اپنے والد کی جوانی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میرے والد مجھے دنیا کی بہترین ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے بہترین اداروں میں تعلیم دلوا کر ایک انقلابی باپ بن گئے ہیں، پھرجب میں نے اسکول جانے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے تھپڑ مارنے کی کوشش کی ، جس پر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر آپ نے مجھے تھپڑ مارا تو میں بھی آپ کو تھپڑ ماروں گی۔

My papa he wanted to make me the best doctor in the world, he thought he was being a revolutionary papa by giving me education in best institutions, when I refused to go to school he tried to slap me I held his hand and famously told him “ if you slap me I will slap you back” pic.twitter.com/5nU6x6iQtL — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 20, 2021