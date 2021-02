25 مارچ کو گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں پی ایس ایل کی کن ٹیموں کا میچ ہوگا؟ سب سے بڑی خوشخبری آگئی

گوادر (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف گلوکار و میزبان فخر عالم نے خوشخبری سنائی ہے کہ پاکستان سپر لیگ 6 (پی ایس ایل) کے اختتام پر دنیا کے سب سے خوبصورت گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کا نمائشی میچ کروایا جائے گا۔

اپنے ویڈیو پیغام میں فخر عالم نے بتایا کہ بلوچستان کے لوگ چاہتے تھے کہ گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں بڑا تہلکہ کرایا جائے، ہم نے کوشش کی کہ پی ایس ایل 6 کا کوئی آفیشل میچ ہوجائے لیکن ابھی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی ) کے کچھ سٹینڈرڈز پورے ہونے باقی ہیں جس کی وجہ سے پی ایس ایل کا کوئی مقابلہ اس سٹیڈیم میں نہیں ہوسکتا۔

فخر عالم کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے بلوچستان حکومت کو خط لکھ کر آگاہ کردیا ہے کہ پی ایس ایل کے اختتام پر 25 مارچ کو گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کا مقابلہ کرایا جائے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس سے بڑی خبر بلوچستان اور گوادر کے لوگوں کیلئے ہو ہی نہیں سکتی،اب یہ بلوچستان حکومت پر ہے، امید ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اس میچ کو اچھے طریقے سے منعقد کرائیں گے۔

BREAKING NEWS..BIGGEST NEWS of #HBLPSL6 Big thanks to @TheRealPCB their CEO Waseem Khan, @KarachiKingsARY @Salman_ARY @TeamQuetta & @nadeem_omar57 Now all eyes are on the Govt of Balochistan, the dynamic CM @jam_kamal make the magic happen GWADAR...#PakistanZindabad #MatchDikhao pic.twitter.com/bp3EwqjLPU