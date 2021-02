این اے 75 ضمنی انتخاب، وزیراعظم بھی میدان میں آگئے، اپنے امیدوار کو بڑی ہدایت کر دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی اسمبلی کے حلقہ 75 ڈسکہ میں ہونے والے ضمنی انتخاب کے بیگز گم ہونے اور نتائج روکنے کا معاملہ، وزیراعظم عمران خان بھی میدان میں آگئے ، اپنے امیدوار کو بڑی ہدایت جاری کر دی۔

وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک ٹوئٹ میں این اے 75 سے تحریک انصاف کے امیدوار اسجد ملہی کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپوزیشن کے چیلنج کو قبول کر ے۔ انہوں نے کہا کہ قانونی طورپرکسی پابندی کاسامنانہیں، ڈسکہ میں امیدوار الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے 20پولنگ سٹیشنزمیں ری پولنگ کی درخواست کرے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمیشہ شفاف اورآزادانہ الیکشن کی حمایت کی ہے۔

واضح رہے کہ این اے 75 میں ہونے والے ضمنی انتخاب کے دوران 20 پولنگ سٹیشنز کے نتائج روک لیے گئے تھے ، جس پر ریٹرننگ افسر نے کہا تھا کہ 14 پریذائیڈنگ افسران لاپتہ ہو گئے تھے۔ جس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا اور کیس کی سماعت کل ہو گی جس میں ریٹرننگ افسرکو بھی طلب کر رکھا ہے۔

It is because we want transparency that we are seeking open ballot for Senate elections.