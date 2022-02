آپریشن ردالفساد کی کامیابیاں صرف شہداء کے خون اور عوام کے جذبے سے ممکن ہوئیں، آرمی چیف

راولپنڈی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) آپریشن رد الفساد کے پانچ سال مکمل ہونے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ آپریشن ردالفساد کی کامیابیاں صرف شہداء کے خون اور عوام کے جذبے سے ممکن ہوئیں۔

آپریشن رد الفساد کے 5 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ٹویٹر پر آرمی چیف کا بیان شیئر کیا ، سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہم اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں اور قوم کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں۔

Today marks 5 yrs of Op Radd ul Fasaad (RuF). Aimed at consolidating gains of two decades long War on Terror & eliminating remnants of terrorists across the country; RuF placed security of people of Pakistan as core objective. (1/2)

ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے اپنے پیغام میں بتایا کہ آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے جس کا واحد مقصد پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کرنا ہے، اب ملک غیر یقینی صورتِ حال سے امن کی طرف جا رہا ہے۔

...Ops continue successfully as the country transitioned from uncertainty to peace. The achievements of RuF have only been possible due to blood of martyrs and resilience of our people. “We salute the supreme sacrifices of our martyrs and spirit of our great nation” COAS. (2/2)