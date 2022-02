جنوبی پنجاب کے عوام کیلئے بڑی خوشخبری، آج سے تمام آبادی کیلئے 10 لاکھ روپے کی مفت علاج کی سہولت میسر آگئی 

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن) جنوبی پنجاب کے عوام کیلئے بڑی خوشخبری آگئی ، آج سے جنوبی پنجاب کے تمام 11 اضلاع کی 100 فیصد آبادی کو 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت میسرہو گی ۔

وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغا میں لکھا کہ آج سے جنوبی پنجاب کے تمام خاندانوں کو 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت میسر ہو گی ۔ یہ سہولت ملک کے تمام سرکاری اور پینل میں موجود نجی ہسپتالوں میں میسر ہو گی ۔

