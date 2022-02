حارث رؤف نے کندھے پر مارنا چاہا تھا جسے زور دار تھپڑ بنا دیا گیا، ثمین رانابھی میدان میں آگئے

لاہور(آئی این پی)لاہور قلندرز کے چیف آپریٹنگ آفیسر (سی او او)ثمین رانا نے کہا ہے کہ قلندرز کا پورا سکواڈ ایک فیملی کی طرح ہے، ان کے آپس کے مذاق میں حارث رف نے کندھے پر مارنا چاہا تھا جسے زور دار تھپڑ بنا دیا گیا، حارث رف اور کامران غلام کی اس سے پہلے اور بعد کی ویڈیوز بھی دیکھنی چاہییں۔

گفتگو کرتے ہوئے ثمین رانا نے کہا کہ حارث رﺅف اور کامران غلام کی ایک دوسرے سے گہری دوستی ہے، حارث غصے میں اپنے دوست کو مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ثمین رانا کا کہنا تھا کہ لاہور قلندرز کے کھلاڑی متحرک ہیں اور ملتان سلطانز کے خلاف کوالیفائرپرفوکس ہے۔انہوں نے کہا کہ شکستوں سے سیکھا ہے فیلڈنگ بہتر کرنا ہے اور بیٹنگ میں تسلسل لانا ہے۔قلندرز کے سی او او نے مزید کہا کہ فل سالٹ اور ڈیوڈ ویسا سے رنز درکار ہیں، حفیظ فارم میں آ گئے ہیں اور فخر مزید رنز کریں گے۔

Disgraceful!

Kamran Ghulam was still smiling. Feeling sad for him. Haris Rauf needs to get his acts right. #PZvsLQ #PSL2022 pic.twitter.com/6KSCWSrGBg