 یوکرین نے روس تنازع پر پاکستان سے مدد مانگ لی

اسلام آباد(آئی این پی ) یوکرین نے روس سے تنازع پر پاکستان سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کردیا، یوکرینی سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان یوکرین پر روسی حملے کے پیش نظر ہماری مدد کرے تاکہ ہم روس کی جارحیت کے خلاف کامیاب ہوسکیں۔

پاکستان میں یوکرین کے سفیر نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین روسی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، روس یوکرین پر حملہ کرکے قبضہ کرنا چاہتا ہے، گزشتہ 6 ماہ میں یوکرین سرحد پر ڈیڑھ لاکھ سے زائد روسی فوجی تعینات ہو چکے ہیں، روسی حملے سے پوری دنیا میں کشیدگی پھیل جائے گی، پاکستان جوہری طاقت ہے وہ تنازع کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایک فری لانس ریسرچر کا کہناتھاکہ مہمان سفیر نے عمران خان سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنا دورہ روس کے دوران اس معاملے کو میزبان صدر کیساتھ اٹھائیں۔

