نواز الدین صدیقی نے گھریلو ملازمہ سپنا رابن مسیح کے تمام واجبات ادا کردیئے

ممبئی(ویب ڈیسک)بالی ووڈ کے معروف اداکار نواز الدین صدیقی نےاپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی 20 سالہ گھریلو ملازمہ سپنا رابن مسیح کے تمام واجبات اداکردیئے۔

این ڈی ٹی وی نیوز کے مطابق بالی ووڈ اداکار نواز الدین صدیقی کی اہلیہ عالیہ صدیقی کے وکیل رضوان صدیقی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر گھریلو ملازمہ 20 سالہ سپنا رابن مسیح کے واجبات کی ادائیگی کے معاملے پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں سپنا نے اداکار پر معاوضے کی عدم ادائیگی اور گھر میں قید کرنے کے الزامات عائد کئےتھے۔جس کے بعد ایڈووکیٹ رضوان صدیقی نے اس کی مزید تفصیلات شیئر کیں۔وکیل رضوان صدیقی نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ"سپنا کو نوازالدین صدیقی کے نمائندوں نے واجبات ادا کر دیئے ہیں اور اب وہ بھارت واپسی کے لیے فلائٹ کے حصول میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ان سب کا شکریہ, اور ان تمام لوگوں کو جو اس غریب لڑکی کی ویڈیو کو سکرپٹڈ کہہ کر اس پر الزامات لگا رہے تھے انہیں بھی جواب مل چکا ہے"۔

Just a small correction. Sapna just confirmed that she was paid for the first month only. Hoping that she is returns back to India at the earliest and is united with her family. ????