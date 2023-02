اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)چین کے ترقیاتی بینک نے پاکستان کیلئے 70 کروڑ ڈالر فنانسنگ کی منظوری دیدی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں اسحاق ڈار نے خبر شیئر کرتے ہوئے کہاکہ چین کے ترقیاتی بینک نے پاکستان کیلئے 70 کروڑ ڈالر فنانسنگ کی منظوری دیدی ہے سٹیٹ بینک کو رقم رواں ہفتے موصول ہونے کی توقع ہے ،ان کاکہناتھا کہ رقم ملنے سے پاکستان کے زرمبادلہ ذخائر میں اضافہ ہو گا۔

Formalities completed and Board of China Development Bank has approved the facility of US $ 700 million for Pakistan. This amount is expected to be received this week by State Bank of Pakistan which will shore up its forex reserves!