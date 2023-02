ایسا آئینہ جس میں آپ کو امریکی سیاہ فاموں کی زندگی اور تلخ حقائق جاننے کا موقع ملے گا ایسا آئینہ جس میں آپ کو امریکی سیاہ فاموں کی زندگی اور تلخ حقائق جاننے کا ...

مصنف : میلکم ایکس( آپ بیتی)

ترجمہ :عمران الحق چوہان

قسط :2

ایلیا محمد۔ ”نیشن آف اسلام“ نے سیاہ فاموں میں سفید فاموں کے خلاف جو نسلی شعور پیدا کیا اس کی تفصیل آپ اگلے صفحات میں پڑھیں گے۔1975 ءمیں اپنی موت سے قبل، ایوب دور میں،اس نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا۔

ایلیا محمد کی وفات کے بعد اس کا بیٹا والس محمد اس کا جانشین مقرر ہوا لیکن بعدازاں اس نے باپ کے عقائد ترک کر دیئے اور نبی کریم حضرت محمدصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہوئے اہلِ سنت کا مسلک اختیار کر لیا اور غیر سیاہ فاموں کو بھی اپنی جماعت ”ورلڈ کمیونٹی آف اسلام ان دی ویسٹ“(World Community of Islam in the West) میںشمولیت کی اجازت دیتے ہوئے اپنی جماعت کا نام”دی مسلم امریکن سوسائٹی“(The Muslim American Society) رکھ لیا۔ جس پر ایلیا محمد کے ایک دیگر پیروکار لوئیس فرخان، جس کا اسلامی نام عبدالحلیم فرخان تھا، نے ”نیشن آف اسلام“ کے نام سے الگ جماعت قائم کرکے ایلیا محمد کے نظریات پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ لوئیس فرخان ایک شدت پسند نسل پرست تھا۔ 1965 ءمیں اس پر میلکم ایکس کو قتل کروانے کا الزام بھی لگا جسے اس نے رد کر دیا تھالیکن بعد میں تسلیم کیا کہ قتل کے لیے فضاءسازگار بنانے میں اس نے معاونت کی تھی۔ اس قتل کے جرم میں3 سیاہ فاموں کو جیل بھیج دیا گیا تھا لیکن:

ہرگز نہ میرد آں کہ دلش زندہ شد بہ عشق

ثبت است بر جریدئہ عالم دوامِ ما

نیویارک کے علاقے مین ہٹن میں ”میلکم شہباز شہید مسجد“ کے نام سے ایک اسلامی مرکز قائم کیا گیاتھا جو آج بھی کام کر رہا ہے۔آگے چل کر والس محمد اور لوئیس فرخان کے مابین ترکے اور جانشینی کے لیے مقدمہ بازی بھی چلتی رہی جس میں لوئیس فرخان کو کامیابی حاصل ہوئی۔

16 اکتوبر1995 ءکو لوئیس فرخان کی تنظیم ”نیشن آف اسلام“ نے واشنگٹن ڈی سی میں ”ملین مین مارچ“ منعقد کیا۔ جسے کافی شہرت ملی،غالباً واشنگٹن میں ہونے والا یہ اب تک کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ مارچ کے دوران سرِ عام اذان، تلاوت اور نماز کا اہتمام کیا گیا۔

جنوری 1996 ءمیں لوئیس فرخان نے ایران، لیبیا اور عراق سمیت 20 ممالک کا "World Friendship Tour" کے عنوان سے دورہ کیا تو لیبیا کے معمر قذافی نے اسے خصوصی ایوارڈ اور اڑھائی لاکھ پاﺅنڈ کا انعام دیا۔ بنگلہ دیش کے دورہ کے موقع پر اس کا استقبال کرنے والوں میں مجلسِ تحفظِ ختمِ نبوت کے سیکرٹری مولانا شفیق الاسلام بھی شامل تھے۔ جس سے ”نیشن آف اسلام“ سے متعلق مسلمانوں کی لاعلمی اور غفلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ماضی قریب میں اس نے پاکستان کے دورے کا اعلان بھی کیا تھا جسے علم ہونے پر راجہ ظفر الحق نے بر وقت منسوخ کر دیا۔

فروری 2002 ءمیں والس محمد کی ”مسلم سوسائٹی آف امریکہ“ (Muslim Society of America) اور لوئیس فرخان کی ”نیشن آف اسلام“ کے درمیان اتحاد ہو گیا تھا اور لوئیس فرخان بھی ختم المرسلین حضرت محمدصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان کر امتِ مسلمہ کے سوادِاعظم میں شامل ہو گیا تھا۔

”گُہر ہونے تک“ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آپ کو امریکی سیاہ فاموں کی زندگی، سفیدفاموں کی نفسیات، اسلام کے خلاف ہونے والی ایک عظیم سازش اور امتِ مسلمہ کی بے عملی و بے حسی غرض بہت سے حیران کن اور تلخ حقائق جاننے کا موقع ملے گا۔ اس آئینے میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر ایک فعال اور بامقصد زندگی گزار رہے ہیں یا اقبالؒ کے لفظوں میں:

مثالِ کشتیٔ بے حس مطیعِ فرماں ہیں

کہو تو بستۂ ساحل رہیں، کہو تو بہیں

”میلکم شہباز“ اسی بے حسی اور اطاعت کے خلاف ردِعمل کا نام ہے۔

ترجمہ بذاتِ خود ایک مشکل کام ہے کیونکہ مترجم کو اپنے محسوسات و جذبات پر مکمل قابو رکھتے ہوئے مصنف کے خیالات کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ہوتا ہے۔ نیز الفاظ کے ترجمہ کے ساتھ ساتھ حتیٰ المقدور اس فضا ءکو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنا ہوتی ہے جو محترم مصنف اپنی تحریر میں تخلیق کرتا ہے۔ اس مقام پر آ کر ترجمہ محض ایک صنف ہی نہیںایک ہنر بھی بن جاتا ہے۔

لیکن ترجمے کے عیب وہنر ایک طرف یہ کتاب فکر آفرینی اور چشم کشائی کے باعث بھی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ”ٹائم میگزین“ نے اس کا شمار بیسویں صدی میں چھپنے والی ان دس Non-Fictionalکتب میں کیا ہے جنہوں نے دنیا بھر میں ذہنِ انسانی کو متاثر کیا اور تبدیلی¿ فکر کا سبب بنیں۔ یہ آپ بیتی ”ایلکس ہیلی“ کی معاونت سے لکھی گئی تھی، جس نے بعد میں مصنف کے خیالات سے متاثر ہو کر اپنا شہرئہ آفاق ناول ”روٹس“ (Roots) لکھا تھا۔

ہمیں اس ترجمہ کی تکمیل میں 5 برس لگے۔ ایک تو ہم اسے کاروباری نقطہ¿ نظر سے ترجمہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ ہمیں ہرگز امید نہیں تھی کہ کوئی پبلشر اسے چھاپنے پر تیار بھی ہوگا۔ دوسرے مطالعہ کی عادت، عیاشی یا بیماری (آپ جو بھی کہہ لیں) نے ہمارے لکھنے کی رفتا رکو بے حد متاثر کیا۔ تیسرے بطور وکیل پیشہ ورانہ مصروفیات آڑ ے آتی رہیں:

مپرس از جستجو و نارسائی ھائے مجنونے

چو آوازِ جرس ہر سو دویدو ہرزماں گم شد

بخاری

کتاب کا مطالعہ کیجئے اور سر دھنیے کہ کیسے کیسے آشفتہ سر اور کج کلاہ زندگی کے ہفت خواں کس بے جگری و جواں مردی سے ہنستے کھیلتے طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ عشاق کے قبیلے کی آبرو ہیں، اہلِ دل کی ناموس ہیں:

از برِ حق می رسد تفضیل ھا

بازہم از حق رسد تبدیل ھا

مولانا رومؒ

عمران الحق چوہان

( جاری ہے )

