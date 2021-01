الفا براوو چارلی کے ’ گل شیر‘ وزیر اعظم کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آگئے

کراچی(وہیب ڈیسک) مشہور زمانہ ڈرامہ سیریل ’ الفا براوو چارلی ‘ کے کردار ’ گل شیر‘ وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آگئے۔

پاکستان ٹیلی ویڑن کی مقبول ترین ڈرامہ سیریل میں کیپٹن گل شیر کا کردار ادا کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل (ر) سید قاسم شاہ نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 1987ءمیں ورلڈ کپ ہارنے کے بعد ایک بندہ کرکٹ چھوڑ چکا تھا یہاں تک کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ بھی کرلیا تھا مگر اس دوران انہیں احساس ہوا کہ کرکٹ کے بغیر اسپتال بنانے کا خواب پورا نہیں ہوسکے گا۔

انہوں ںے کہا کہ اس شخص نے ہسپتال کا خیال ذہن میں رکھ کر اسی لگن و جستجو کے ساتھ پھر سے کرکٹ کھیلنا شروع کی یہاں تک کہ ورلڈ کپ بھی قریب آگیا تب اس نے یہی سوچا کہ ورلڈ کپ جیتنے سے ہی ہسپتال بن سکتا ہے اس لیے انہوں نے اس دوران کینسر ہسپتال بنانے کے خواب کو اپنا مقصد بنالیا۔

“Yeh banda kar sakta hai”

Qasim Shah (@gulsher34) of Alpha Bravo Charlie fame shares a message about PM Imran Khan. He shares his analysis from 1987 to present and believes that the universe conspires for PM Imran Khan to achieve his dreams for Pakistan & its people. pic.twitter.com/nGybq6MtGA