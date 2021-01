اساتذہ اور طلبہ کو انگلش  سکھانے کے لیے وزیرتعلیم نے نیا اعلان کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )صوبائی وزیر تعلیم مراد راس کا کہنا ہے کہ سرکاری سکولوں میں طلبہ کو انگریزی نصاب پر عبور دلانے کے لیےصوبہ بھر کے اساتذہ کو برٹش کونسل کے تعاون سے تربیت دی جائے گی۔

انگریزی زبان پرعبور کے لئےتربیت کے حوالےسے منعقدہ اجلاس میں وزیرتعلیم کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی انگریزی زبان پر عبور کے لئے برٹش کونسل کے تعاون سے تمام اساتذہ کی ٹریننگ کا قیام قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈویلپمنٹ کے ہیڈکوارٹرز میں کیا جائے گا۔انگریزی کو بطورمضمون بہتر سے بہتر انداز میں پڑھانے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں۔ہم طلبا کی جدید طریقوں سے انگریزی زبان کے ساتھ ہم آہنگی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔اس مد میں تمام فیصلے حتمی مراحل میں داخل ہوتے ہی اہم اعلان کیا جائے گا۔

Met with British Council team regarding teacher training at QAED. We are introducing innovative ways to teach English Language to our Students and train teachers. Once all is decided, will make the announcement. pic.twitter.com/iw0f9pNZjg