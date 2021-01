کے ٹو سر کرکے ورلڈ ریکارڈ بنانے والے نیپالی کوہ پیماؤں نے اردو کہاں سے سیکھی؟ حامد میر کا دلچسپ انکشاف

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن حامد میر کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں کے ٹو سر کرکے ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والے نیپالی کوہ پیماؤں کو اردو بھی آتی ہے جو انہوں نے نصرت فتح علی خان کی موسیقی اور پاکستانی ڈراموں سے سیکھی ہے۔

Beautiful evening organised by ⁦@CTurnerFCDO⁩ with brave Nepali climbers who made a world record by reaching the summit of K2 in winter on Jan 16th team leader ⁦@nimsdai⁩ and youngest conqueror of Mount Everest ⁦@mingma_david⁩ told us the story of their victory pic.twitter.com/BJVeGu43jm