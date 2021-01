’ڈی ایچ اے مافیا کلب‘ گاڑی پکڑی گئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پولیس نے ’ڈی ایچ اے مافیا کلب‘ کی نمبر پلیٹ والی گاڑی پکڑ کر چھ افراد کو گرفتار کرلیا۔

گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک گاڑی کی تصویر وائرل ہوئی تھی جس پر ’ڈی ایچ اے مافیا کلب‘ کی فینسی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ گاڑی میں جدید اسلحہ سے لیس سکیورٹی گارڈز بھی موجود تھے اور اس کا رنگ بھی سرکاری (سبز) تھا۔

کلفٹن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ’ڈی ایچ اے مافیا کلب‘ والی گاڑی کو روکا اور اس میں موجود افراد سے پوچھ گچھ کی تاہم وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکے، سکیورٹی گارڈز کے پاس اسلحہ کے لائسنس بھی موجود نہیں تھے جس پر پولیس نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں مقدمہ درج کرکے چھ افراد کو گرفتار کرلیا۔

خیال رہے کہ گاڑی کی تصاویر وائرل ہونے پر ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی (ڈی ایچ اے) کراچی نے وضاحت کی تھی کہ اس گاڑی کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔

دراصل یہ نوجوان لڑکوں کا ایک گروپ ہے جنہوں نے ’ڈی ایچ اے مافیا کلب‘ بنایا ہوا ہے اور گاڑیوں کی ریس میں حصہ لیتے ہیں۔

ڈی ایچ اے انتظامیہ نے گروپ کے لڑکوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی گاڑیوں سے یہ نمبر پلیٹس ہٹائیں اور سوشل میڈیا پر بھی ڈی ایچ اے کا نام استعمال کرنا بند کریں۔

