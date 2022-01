امریکہ میں ایک گھر سے سانپوں کے گھیرے میں موجود شخص کی لاش برآمد

نیویارک (ویب ڈیسک) امریکی ریاست میری لینڈ کے علاقے چارلس کاؤنٹی میں ایک گھر سے 49 سالہ شخص مردہ پایا گیا جبکہ اس کے گھر میں تقریباً124 سانپ میں موجود تھے، حکام کا کہنا ہے کہ اس شخص کی موت کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہوسکی تاہم اس بارے میں تحقیقات کی جارہی ہیں، حکام نے مزید بتایا کہ مردہ شخص کے گھر میں سانپ جو پنجروں میں بند تھےاس میں سے اکثر غیر قانونی ہیں۔

رپورٹس کے مطابق اس مردہ شخص کے پڑوسی نے اسے تقریباً ایک دن سے نہیں دیکھا جس کے بعد اسے تشویش ہوئی اور اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا تاہم جب اس نے کھڑکی سے دیکھا تو آدمی گرا ہوا تھا جس کے بعد اس نے فوری مدد کے لیے ریسکیو ٹیم کو اطلاع کی تاہم جب ریسکیو اہلکار گھر پہنچے تو انہوں نے اس شخص کو مردہ پایا اور دیکھا کہ گھر میں 100 سے زائد سانپ بھی موجود ہیں۔

Snakes are now being unloaded in containers from the Maryland home where a man was found dead last night. @SegravesNBC4 has the latest minutes away on @nbcwashington https://t.co/MbLLdHHnCO https://t.co/qnZaMAgzV4 pic.twitter.com/N9qlg1HCTv