ایک اور وفاقی وزیر کورونا میں مبتلا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات خسرو بختیار کی کورونا رپورٹ مثبت آ گئی۔کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد وفاقی وزیر خسرو بختیار نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔اپنے ٹوئٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پوری قوم کو کورونا کی اس لہر سے محفوظ رکھے ہیں۔

I have come down with covid 19 & self-isolating at home. So far the symptoms are mild. Wishing everyone a safe navigation through this wave!!