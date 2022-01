"ایک خاتون اینکر نور مقدم کی لاش کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کرتی رہی" مبشر لقمان کا تہلکہ خیز دعویٰ

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن مبشر لقمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک خاتون اینکر نور مقدم کی سربریدہ لاش کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کرتی رہی۔

خاتون صحافی مہوش اعجاز نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ مبشر لقمان ٹوئٹر سپیس میں گفتگو کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جب نور مقدم کی لاش لائی گئی تو ایک خاتون اینکر اس کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کرتی رہی۔ اس واقعے کی گواہ سینیٹر سحر کامران ہیں۔

مہوش اعجاز نے کہا کہ انہیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ خاتون کون تھیں لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس کو اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

خیال رہے کہ پاکستان کے سابق سفیر شوکت مقدم کی صاحبزادی نور مقدم کو گزشتہ برس ان کے دوست ظاہر جعفر نے قتل کردیا تھا۔ قتل کے بعد ملزم نے نور کا سر دھڑ سے جدا کردیا تھا۔

In a space Mubasher Lucman is saying a female anchor was trying to take selfies with Noor Muqadam’s body when it arrived. He says Seher Kamran is witness to this.

I have no idea who that person is but if it is true and whoever you are I hope you grow a conscience.