سابق آسٹریلوی کپتان کو بیچ سڑک  گرل فرینڈ نے تھپڑ دے مارا، ویڈیو وائرل

سڈنی (ویب ڈیسک) آسٹریلیا کے سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر مائیکل کلارک کو انکی گرل فرینڈ جیڈ یاربرو کے تھپڑ مارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی،کرکٹر کی گرل فرینڈ جیڈ یاربرو کو وائرل ویڈیو میں چیختے ہوئے اور پھر انہیں مارتے ہوئے دیکھایا گیا ہے۔ واقعہ 10 جنوری کو پیش آیا تھا تاہم ویڈیو کچھ دن پہلے لیک ہوئی جس کے بعد دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق سال 2019 میں آسٹریلوی کرکٹر مائیکل کلارک کائلی سے طلاق کے بعد فیشن ڈیزائنر پِپ ایڈورڈز کے ساتھ تعلقات تھے تاہم انہوں نے دسمبر 2021 میں ان کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کردیا تھا، دونوں کے درمیان جھگڑا کلارک کی جانب سے دھوکا دینے پر ہوا۔

دوسری جانب واقعہ کے بعد مائیکل کلارک کا بھارتی بورڈ سے کمنٹری کا معاہدہ خطرے میں پڑ گیا ہے، بی سی سی آئی نے آسٹریلیا کے ساتھ آنے والی ہوم ٹیسٹ سیریز میں کمنٹری کیلیے سابق کپتان کی خدمات حاصل کی تھیں تاہم اب انکا کنٹریکٹ خطرے میں پڑگیا ہے۔

Former Test captain Michael Clarke and his girlfriend Jade Yarbrough have been fined by police over their wild public brawl in Noosa. The couple has now been issued with public nuisance infringement notices. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/ZR7669ooxF