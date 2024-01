شعیب ملک کی نئی شادی پر حریم شاہ کا ردعمل بھی آگیا

لاہور(آئی این پی )کرکٹ آل رانڈر شعیب ملک کی اداکارہ ثنا جاوید کے ساتھ شادی کی خبر پر معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ کا ردعمل بھی آگیا۔

سوشل میڈیا پر اپنے مختلف پیغامات میں انہوں نے شعیب ملک کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوانوں کو سب سے زیادہ شعیب ملک نے مایوس کیا ہے.

Tapasvi had already Predicted Future. Shoaib Malik and Sana Javed Married. Sania Mirza ???? #ShoaibMalik #SaniaMirza #SanaJaved pic.twitter.com/CfftIrMLSl

تپسوی نے پہلے ہی مستقبل کی پیشگوئی کر دی تھی لیکن ثانیہ مرزا نہیں مانی، شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی ہوگئی۔

ٹک ٹاکر نے مزید لکھا کہ میں نے تو پہلے ہی بولا تھا شعیب دھوکہ دے گا، رجیم چینج کے بعد نوجوانوں کو اگر کسی نے مایوس کیا ہے تو وہ شعیب ملک ہے، یہ سب رمضان میں ہمارے سامنے ہو رہا تھا۔

this was going on in front of our eyes on a ramdan show???????????

Shoaib Malik and Sana javedpic.twitter.com/1W23FTc4nu