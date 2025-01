ملتان(وقائع نگار)نشتر میڈیکل یونیورسٹی و ہسپتال کے سابق انتظامیہ جانے سے پہلے ملازمین کے رہائشی کوآرٹرز ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل ہی من پسند لوگوں کے نام جاری کردہ آرڈرز میں as an when vacant کا لفظ لکھ کر جاری کردئیے ہیں۔جسکی وجہ سے (بقیہ نمبر64صفحہ6پر)

ملازمین کی بیوہ خواتین اور یتیم بچے گھر کی چھت سے محروم ہو گئے ہیں زرائع کا کہنا ہے سابق ادوار میں دو رہائشی کوآرٹرز من پسند لوگوں کے نام الاٹ کئے گئے تھے۔اسی طرح موجودہ ایم ایس نے بھی ایک رہائشی کوآرٹر یونین کے عہدیدار کے نام کر دیا ہے جسکی وجہ سے ملازمین میں شدید بے چینی اور پریشانی پائی جاتی ہے زرائع کا کہنا ہے کہ قانون کے تحت رہائشی کوآرٹرز الاٹ کرنے کے لئے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد ایسے ملازمین کو ترجیح دی جاتی ہے جو شہر سے باہر کے رہنے والے ہوں اور اسی پالیسی کے تحت ہی رہائشی کوآرٹرز کو الاٹ کیا جاتا ہے اس بارے میں ملازمین کی جانب سے موجودہ وی سی کو بھی درخواستیں دی گئی تھیں لیکن انہوں نے بھی اس بارے سنجیدہ ایکشن نہ لیا ہے ملازمین کا کہنا ہے کہ جب تک ملازمین ریٹائرڈ نہیں ہوتے تب تک ان کے رہائشی کوآرٹرز کسی کے نام نہیں ہو سکتے اور اگر ان ملازمین کے بچے جو نشتر میں ہی ملازمت کر رہے ہیں انہی کو ترجیح دی جانی چاہیے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو سکے۔