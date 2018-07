ہائیکورٹ کے ایک جج نے ریاستی اداروں پر الزامات لگائے،سپریم کورٹ الزامات سے متعلق ضروری کارروائی شروع کرے،آئی ایس پی آرکی سپریم کورٹ سے درخواست

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)اسلام آبادہائیکورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے متنازع بیان پر آئی ایس پی آر نے سپریم کورٹ سے تحقیقات کی درخواست کردی۔

پاک فوج کے تعلقات عامہ کے شعبہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہائیکورٹ کے ایک جج نے ریاستی اداروں پر الزامات لگائے،سپریم کورٹ الزامات سے متعلق ضروری کارروائی شروع کرے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر میجرجنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ معززجج نے ریاستی اداروں پرانتہائی سنگین الزام لگائے، ان ریاستی اداروں میں عدلیہ اورخفیہ ایجنسی بھی شامل ہے،معززعدالت الزامات سے متعلق مناسب کارروائی کرے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ریاستی اداروں کا وقار واحترام یقینی بنا یاجانا چاہئے ،چیف جسٹس پاکستا ن تحقیقات کیلئے جو کرناچاہتے ہیں کریں ۔

Honourable Supreme Court of Pakistan has been requested to initiate appropriate process to ascertain the veracity of the allegations levelled against state institutions. pic.twitter.com/wiruWYNZre