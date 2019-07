”پاکستانی سفارت کاروں کو بیرون ملک گرین پاسپورٹ جاری نہیں ہوگا“ عمران خان نے اعلان کردیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک)وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت کاروں کو بیرون ملک گرین پاسپورٹ جاری نہیں ہوگا، سفارت کار گرین پاسپورٹ لے کر بیرون ملک رہائش اختیار کرلیتے ہیں، انہیں اب مدت ملازمت ختم ہونے پر پاکستان جا کر ہی گرین پاسپورٹ حاصل کرنا ہوگا۔پاک امریکا تعلقات کے نئے دور کا آغاز کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان تاریخی دورے پر واشنگٹن میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے اتوار کے روز کیپٹل ارینا میں تاریخی خطاب کیا۔

اس موقع پر پورا کیپٹل ارینا عوام کے ہجوم سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جہاں ملی نغموں نے پاکستانیوں کا لہو گرمایا۔ ہر طرف ارینا میں پارٹی اور سبز ہلالی پرچموں کی بہار نظر آئی۔ پی ٹی آئی رہنما بھی عوام کے ساتھ جوش و خروش سے قومی ترانہ اور ملی نغمے گاتے رہے۔وزیراعظم عمران خان بائیس جولائی کو وائٹ ہاو¿س میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، اس موقع پر امریکی صدر وزیراعظم عمران خان کو وائٹ ہاوس کا دورہ بھی کرائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی وفد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا جائے گا، دونوں رہنمائوں کے درمیان ملاقاتوں کے دو دور ہوں گے۔ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور مختلف کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی عمران خان کے شیڈول میں شامل ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی امریکی فوجی قیادت سے اہم ملاقاتیں بھی ہوگی۔

A view from jam-packed Capital One Arena, Washington DC where Prime Minister Imran Khan is going to address shortly.#PMIKVisitingUS #PMIKinUSA pic.twitter.com/Mfyy95C7Mr