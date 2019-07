”آپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جو میرا حشر ہوا “مشترکہ پریس کانفرنس میں عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا اپنا دکھ بیا ن کردیا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح وزیراعظم عمران خان بھی میڈ یا سے تنگ آگئے اور اس حوالے سے پہلی بار وزیر اعظم نے کھل کر اظہار کردیا ۔عمران خان نے میڈ یا سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو امریکی صدر نے بھی موقع سے فائد ہ اٹھاتے ہوئے اپنا دکھ بیا ن کردیا ۔

تفصیل کے مطابق وائٹ ہاوس میں امریکی صدر اور وزیر اعظم کی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران صحافی نے عمران خان سے پاکستان میں آزادی صحافت پر پابندیوں کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے ملک کا میڈ یا مجھ پر جس طرح تنقید کر رہا ہے ،اس کی مثال نہیں ملتی ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آج میڈ یا آزاد ہے اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا،پاکستانی میڈ یا پر پابندیوں کے حوالے سے بات کرنا پاکستان میں مذاق سمجھا جاتاہے۔اس موقع پر امریکی امریکی صدر نے برجستہ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میڈ یا نے میرا زیادہ برا حشر کیا ہے ۔

Khan, asked about curbs on press freedom in Pakistan, dismisses the question and says, “The criticism I have received from my own press is unprecedented.”

“There’s no way you’re treated worse than I am,” Trump responds.