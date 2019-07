27 فروری اور عالمی عدالت کے بعد عمران خان نے امریکہ جا کر بھی بھارت کو ’سرپرائز‘ دے دیا، جان کر آپ بھی سرپرائز ہوجائیں گے

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کی جانب سے ہمیشہ سے ہی یہ موقف اپنایا جاتا رہا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر پر کسی تیسرے ملک کی ثالثی کو قبول نہیں کریں گے لیکن اب ٹرمپ کے اس انکشاف کے بعد کہ مودی نے خود انہیں ثالثی کرنے کو کہا ہے ، بھارتی میڈیا یقیناً سرپرائز ہوگیا ہے۔

وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 2 ہفتے پہلے ہی انہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے فون کرکے مسئلہ کشمیر پر ثالث کا کردار ادا کرنے کا کہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی میڈیا سے گفتگو میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ اس کی وجہ سے اربوں لوگوں کی زندگیاں داﺅ پر لگی ہوئی ہیں۔

اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے ٹرمپ کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی رواں برس ستمبر میں امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ کے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کے بیان کے بعد انڈین گورنمنٹ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا وہ ٹرمپ کو جھوٹا قرار دیں گے؟ یا وہ یہ قبول کریں گے کہ انہوں نے خود ہی تیسرے فریق کی ثالثی کو قبول کیا ہے؟ ۔ غریدہ فاروقی نے اس صورتحال کو سب سے زیادہ انڈین میڈیا کیلئے پریشان کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسے انڈین میڈیا کیلئے ایک اور ’ سرپرائز‘ کہہ سکتے ہیں۔

Trump says Modi asked him two weeks back to mediate on #Kashmir dispute. Modi's US visit scheduled in September. What will Indian Govt do now? Call Trump a liar? Or accept it asked for 3rd party mediation itself? Indian Media caught in another "SURPRISE" though ;)