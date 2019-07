وزیر اعظم عمران خان کی امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ سے بھی ملاقات، تصویر سامنے آگئی

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان نے امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ سے بھی ملاقات کی ہے۔

وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدارتی محل وائٹ ہاﺅس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ۔ اس موقع پر دونوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی جس میں مسئلہ کشمیر، افغانستان سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماﺅں کی وفود کی سطح پر بھی ملاقاتیں ہوئیں جبکہ امریکی صدر نے عمران خان کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔

وائٹ ہاﺅس میں ظہرانے کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان کی امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ۔

اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کی ٹرمپ اور میلانیا کے ساتھ تصویر بھی لی گئی۔ امریکی خاتون اول نے عمران خان کو وائٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہا اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وائٹ ہاﺅس میں انہیں دیکھ کر اچھا لگا۔

Great to have Prime Minister @ImranKhanPTI of Pakistan at the @WhiteHouse today! pic.twitter.com/W4ChxxfwQp