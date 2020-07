صحافی مطیع اللہ جان کی بازیابی پر وفاقی وزیر شیریں مزار ی نے خوشی کا اظہار کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )صحافی مطیع اللہ جان کی بازیابی پر وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے خوشی کا اظہار کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ مطیع اللہ جان کی بازیابی سے خوشی ہوئی ۔اس طرح کا عمل ہمارے آئین اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصولوں کے خلاف ورزی ہے ۔انہوں نے کہا کہ شہری مسلسل خوف کی فضا میں نہیں رہ سکتے اور جمہوریت میں قانونی کارروائی ہر شہری کا فرض ہے ۔

واضح رہے کہ گزشتہ صبح صحافی مطیع اللہ جان کو اسلام آباد کے ایک سکول کے سامنے سے مبینہ طور پر اغوا کیا گیا تھا جس کے 12گھنٹے بعد انہیں فتح جنگ سے بازیاب کیا گیا۔

Glad to see @Matiullahjan919 free. Such actions are in violation of our Constitution & our int obligations under HR conventions Pak ratified. Citizens cannot live in a constant state of fear and due legal process is the right of all citizens in any democracy.