یوٹیوب کی ممکنہ بندش؟ حکومت نے واضح اعلان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی حکومت کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان میں یوٹیوب کو بند نہیں کیا جارہا۔

وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ڈاکٹر ارسلان خالد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری میں نکھار آرہا ہے، لوگ یوٹیوب پر کوالٹی کونٹینٹ تیار کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جارہی ہے۔ ڈیجیٹل پبلشرز اور یوٹیوبرز کو روکنے کی نہیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔

Digital media industry in Pakistan is maturing by everyday as evident from the rise in number of people making quality content on youtube , be it current affairs programs or entertainment. Digital Publishers and YouTubers need to be encouraged and not snubbed.