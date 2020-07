بیٹے کا ماں پر تشدد، قومی کرکٹر وہاب ریاض نے بڑا مطالبہ کر دیا، پاکستانیوں کے دل کی بات کہہ دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر وہاب ریاض نے راولپنڈی کے علاقے صادق آباد میں پیش آنے والے بیٹے کے ماں پر تشدد کے واقعے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔

تفصیلات کے مطابق وہاب ریاض نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ انتہائی افسوسناک ویڈیو ہے جو بہت ناگوار گزر رہی ہے، ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بناتے ہوئے سخت سے سخت سزا دی جانی چاہئے۔

Feel disgusted seeing this video. These kind of people should be made an example of and should be punished???? https://t.co/OCSb6kxZrb