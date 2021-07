سی پیک کے تحت مشکلات دور کرنے کیلئے کوشاں ہیں، عاصم سلیم باجوہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ پاک چائنہ اکنامک کوریڈور کے تحت مشکلات رکاوٹیں دور کرنے کیلئے کوشاں ہیں۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر اپنے ایک پیغام میں عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں زراعت ، لائیو سٹاک اور ماہی گیری کو فروغ دیا جاسکتا ہے کیونکہ ان شعبوں کی ترقی کے مواقع کے ساتھ متعدد چیلنجز بھی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ خنجراب پاس کے قریب کاشت کاری کے بے پناہ مواقع ہیں۔

On Agriculture prospects with farmers of area Close to Khunjrab Pass-Gilgit Baltistan).Agri, livestock&fishery has potential but challenges too,working to address them under CPEC. Discussing crops&yields ???? #CPECMakingProgress pic.twitter.com/uj669E0yk4