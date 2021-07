فیصل آباد میں لوڈشیڈنگ، وزیرتوانائی نے بڑا ایکشن لے لیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے ایکشن لیتے ہوئے فیسکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر( سی ای او )کو عہدے سے ہٹادیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے فیصل آباد ریجن میں لوڈشیڈنگ اور فیڈرز کی مرمت میں تاخیر کے معاملے پر ایکشن لیا۔انہوں نے گزشتہ روز فیصل آباد اور گرد و نواح میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لیتے ہوئے فیسکو بورڈ کو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی تھی۔تاہم اب تک نئے سی ای او فیسکو کی تعیناتی کا اعلان نہ کیا گیاہے۔

As per recommendation of FESCO board of directors, the CEO of FESCO has been suspended due to the failure to manage the power outages in the Faisalabad region due to rains on Eid day.

A seperate inquiry will be held also.

An acting CEO of FESCO will be appointed tomorrow.