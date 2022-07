بھارت کی تاریخ میں پہلی بار قبائلی خاتون صدر منتخب

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قبائلی خاتون سیاستدان دروپدی مرمونامی صدر منتخب ہو گئی ہیں۔بھارت میں حکمران جماعت بی جے پی نے دروپدی مرمو کو 15 ویں صدر منتخب کرلیا،جبکہ ان کے مدمقابل بی جے پی ہی کے سابق رہنما یشونت سنہا تھے۔

این ڈی ٹی وی نیوز کے مطابق بھارتی آئین کے تحت صدارتی انتخابات کے لئے دارالحکومت نئی دہلی سمیت ملک بھر کی ریاستی اسمبلیوں میں پولنگ ہوئی، صدارتی انتخاب میں 99 فیصد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔دروپدی مرمو نے الیکشن میں پولنگ ووٹوں میں سے 64 فیصد ووٹ حاصل کیے،جبکہ یشونت سنہا کو تقریباً 36 فیصد ووٹ ملے۔64 فیصد ووٹوں کے ساتھ دروپدی مرمو بھارت ریاست کی 15ویں صدرمنتخب ہوئی۔بھارت کے موجودہ صدر رام ناتھ کووند کے عہدے کی مدت 24 جولائی کو ختم ہو رہی ہے، دروپدی مرمو 25 جولائی کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔

چیف منسٹر ہمانتاسرما نے ووٹنگ پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ "دروپدی مرمو نے 126 رکنی آسام اسمبلی میں این ڈی اے کی اصل طاقت 79 کے مقابلے میں 104 ووٹ حاصل کیے، 2 غیر حاضر۔ این ڈی اے کے صدارتی امیدوار پر اعتماد کرنے اور اس تاریخی لمحے میں تہہ دل سے شامل ہونے کے لیے آسام کے لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔"

