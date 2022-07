آبادی کو کنٹرول کرنے سے متعلق وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے بیان کے عالمی میڈیا میں بھی چرچے

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک)پیپلزپارٹی کے رکن قومی اسمبلی اور وفاقی وزیرصحت عبدالقادر پٹیل کی طرف سے گزشتہ دنوں ملک کی آبادی پر قابو پانے کا جو انوکھا طریقہ بتایا گیا تھا، اس کا عالمی میڈیا میں خوب چرچا ہو رہا ہے۔بالخصوص بھارتی میڈیا میں اس پر خوب پھبتیاں کسی جا رہی ہیں اور اسے مختلف رنگ دے کر غیرمسلم ممالک میں مسلم آبادی بڑھانے کا منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے۔

بھارتی نیوز ویب سائٹ’دی پرنٹ‘ نے بھی سرخی جمائی ہے کہ ”پاکستان کی آبادی ’پاکستان سے باہر‘ کنٹرول کرنے کا طریقہ، غیرمسلم ممالک میں بچے پیدا کرو۔“اپنے اس بیان میں وفاقی وزیرصحت نے اسلام آباد میں ایک سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو میاں بیوی زیادہ بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کسی ایسے ملک میں جا کر بچے پیدا کریں جہاں مسلمانوں کی آبادی کم ہے۔

اس بیان کو لے کر سوشل میڈیا صارفین بھی عبدالقادر پٹیل کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔معاذ نامی ایک ٹوئٹر صارف نے لکھا ہے کہ ”عبدالقادر پٹیل کے سر پر جتنے بال رہ گئے ہیں، ان کے دماغ میں خلیے ان سے بھی کم ہیں۔“

