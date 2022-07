ق لیگ کے ووٹ مسترد کرنے کو ماہر قانون سلمان اکرم راجہ نے دھوکہ دہی قرار دے دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ماہر قانون سلمان اکرم راجہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں ڈپٹی سپیکر کی جانب سے ق لیگ کے ارکان کے ووٹ مسترد کرنے کو ان کی دھوکہ دہی قرار دے دیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں سلمان اکرم راجہ نے ق لیگ کے ووٹ مسترد کرنے کو ڈپٹی سپیکر کی دھوکہ دہی قرار دیا اور کہا کہ تمام فریقوں نے آئینی عمل کو مذاق بنا رکھا ہے، تمام فریق آئینی عمل کو اپنے مفاد کیلئے اپنی مرضی سے توڑنا مروڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین اسی وقت معنی خیز ہوتا ہے جب سیاست سے بالا تر ہو کر الفاظ اور روح پر عمل یقینی بنائیں۔

Travesty by the Deputy Speaker. All sides have tried to make a mockery of the Constitutional process when it has suited them to do so. The Constitution functions meaningfully only when all entrusted with implementing it follow its text & its spirit regardless of partisan politics