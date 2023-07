ورلڈکپ ویڈیو میں بابر اعظم کی غیرموجودگی, اداکارہ ماورہ خاموش نہ رہ سکیں

کراچی (آئی این پی ) ورلڈکپ ویڈیو میں بابر اعظم کو نہ دکھانے پر پاکستان کی معروف اداکارہ ماورا حسین خاموش نہ رہ سکیں اور شدید الفاظ میں مذمت کر دی۔

حال ہی میں پاکستان کی معروف اداکارہ ماورا حسین نے اپنے ٹوئٹر اکانٹ پر آئی سی سی کی جاری کردہ ورلڈ کپ کی پروموشنل ویڈیو کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے آئی سی سی کا رینکنگ چارٹ بھی شیئر کردیا جس کے مطابق بابر اعظم بیٹرز کی فہرست میں صف اول پر براجمان ہیں۔

ٹوئیٹ میں انہوں نے لکھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ساتھ کتنی ہی بار ایسا سلوک کیا جائے جیسے کہ ہم موجود ہی نہیں ہیں، ہم پھر بھی ہمیشہ ہمت و حوصلہ بلند رکھ کر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور تمام مشکلات کے باوجود صف اول میں جگہ بنا لیتے ہیں۔

No matter how many times we are treated like we don’t exist.. we always rise.. (to the top).. against all odds.. ????????❤️#ICCCWC2023 https://t.co/fu507CpvO3 pic.twitter.com/KSX7HS4ZeD