وفاقی وزیر نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ ہارون ملک کو سنگین دھمکی دے دی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی تعاون احسان الرحمن مزاری نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ ہارون ملک کو سنگین دھمکی دے دی۔نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق احسان مزاری نے ایک حالیہ انٹرویو میں میزبان کی بات کے جواب میں کہا کہ ”میں ہارون ملک کو ہٹاﺅں گا، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔“

رپورٹ کے مطابق میزبان نے اپنے سوال میں احسان مزاری سے کہا تھا کہ ”ایک بندہ جو پاکستان کا ہے ہی نہیں، کینیڈا سے آ کے وہ یہاں فٹ بال کے نام پہ فائدہ اٹھاتا ہے، وہاں آپ کیوں خاموش ہیں؟“ جواب میں احسان ملک اتنا ہی بولتے ہیں کہ ”میں انہیں ہٹاﺅں گا“تو میزبان ان کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے کہ ”ٹانگیں(لٹکائیں) گے؟“

انٹرویو کا یہ حصہ ایک ویڈیو کلپ کی صورت میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس پر صارفین وفاقی وزیر کی رعونت اور میزبان کے غیرپیشہ وارانہ روئیے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔یہ ویڈیو ٹوئٹر ہینڈل @FootballPakپر پوسٹ کی گئی ہے اور ٹویٹ میں میزبان و مہمان کے روئیے کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے۔

Pakistan's federal sports minister threatens to hang FIFA's employee and PFF NC chief Haroon Malik, says he won't spare Haroon as the local tabloid journalist accuses Haroon of not being Pakistani (he's dual national).



This sort of discourse is very dangerous. pic.twitter.com/sRzOFYib2p