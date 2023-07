پاک ایران وزرائے خارجہ میں رابطہ ،قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔وزیرخارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اس حوالے سے بتایا کہ انہوں نے مشترکہ طور پر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤنے فعل کی شدید مذمت کی۔ اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے اسلاموفوبک واقعات مذہبی عدم برداشت، نفرت اور اشتعال انگیزی کو ہوا دیتے ہیں اور اسے کسی بھی بہانے سے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھاکہ پاکستان اور ایران نے اسلامو فوبیا کی لعنت کا مقابلہ کرنے کے لیے او آئی سی کی دیگر ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم کیاہے۔ انہوں نے دو طرفہ دلچسپی کے دیگر شعبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔

I spoke to my brother ????????FM @Amirabdolahian today. We jointly expressed our strong condemnation of the abhorrent act of desecration of the Holy Quran in Sweden.

I underlined that such Islamophohic incidents incite religious intolerance, hatred and incitement and cannot be… pic.twitter.com/t4v1PHbcQ8