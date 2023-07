امریکہ میں تالاب سے ہو بہو انسانی دانتوں والی مچھلی برآمد

اوکلاہوما (ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکہ میں تالاب سے ہو بہو انسانی دانتوں والی مچھلی برآمد ہوئی ہے،تفصیلات کے مطابق چھوٹے سے تالا ب میں ایک مچھلی دیکھی گئی جس کے دانت بہت حد تک انسانی دانتوں سے مشابہہ تھے۔دراصل یہ پیکو مچھلی ہے جو دانتوں والی ہولناک پیرانا مچھلی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یہ مچھلی جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے اور اوکلاہوما کے تالابوں میں بھی ملتی ہے۔رپورٹ کے مطابق اوکلاہوما میں ایک گیارہ سالہ بچے نے اپنے تالاب میں پیکو مچھلی دیکھا، بچے نے ماں سے کہا کہ یہ مچھلی پڑوس سے ہمارے تالاب تک پہنچی ہے کیونکہ یہ مچھلی ان کے تالاب میں موجود ہی نہیں تھی۔11سالہ چارلی کے مطابق اس نے جس مچھلی کو پکڑا تھا اس کے منہ میں انسانی دانتوں کی طرح دانت تھے، چارلی نامی بچے نے مچھلی کی تصاویر اور ویڈیو بناکر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے اور اسے مارنے کے بجائے دوبارہ پانی میں چھوڑدیا ہے۔

the pacu fish has human like teeth pic.twitter.com/wKL5nAXVJy