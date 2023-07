بھارت میں ایک شوہر نے بیوی کو بے وفائی کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، پھر کیا ہوا؟ سر چکرا دینے والی کہانی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں ایک شوہر نے بیوی کو بے وفائی کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیامگر بیوی نے شرمسار ہونے کی بجائے الٹا شوہر کے لیے غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ زی نیوز کے مطابق شوہر اپنی بیوی کو اس کے مبینہ بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک شاپنگ مال میں دیکھتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گھوم رہے ہوتے ہیں۔

شوہر ان کی ویڈیو بنانے لگتا ہے اور جب وہ ایک دکان پر جا کر رکتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ بیوی ایک لمحے کے لیے شوہر کو سامنے دیکھ کر حیران ہوتی ہے مگر پھر اپنے ساتھ موجود مرد کو اپنا دوست کہہ کر بات ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے تاہم جب شوہر کہتا ہے کہ اس نے انہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیکھا ہے۔ اس پر بیوی بھڑک اٹھتی ہے اور شوہر کے لیے مغلظات بکنے لگتی ہے۔

میاں بیوی کی گفتگو سے لگتا ہے، دونوں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی اور اب بیوی آگے کسی اور کے ساتھ تعلق استوار کر چکی تھی۔ ویڈیو میں انتہائی نازیبا زبان استعمال کرتے ہوئے شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ اب تمہاے ساتھ عدالت میں ملاقات ہو گی، جس پر بیوی کہتی ہے کہ مجھے بھی تم سے طلاق ہی چاہیے۔چھ منٹ کی یہ ویڈیو ٹوئٹر صارف @ShoneeKapoorکی طرف سے پوسٹ کی گئی ہے جو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو کو اب تک 21لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔

TW : Extreme Abusive Language



Inappropriate language by husband but when a man is made to do rounds of courts by wife enjoying life with other man, what does he do except taking out frustration? We have seen women beating up a husband when caught with other woman #Adultery https://t.co/a9WT0xzlt6