بھارت سے کیسے جیتنا ہے ؟ بابر اعظم نے پاکستان شاہینز کو بتادیا

کولمبو ( ڈیلی پاکستان آن لائن) ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) ایمرجنگ ایشیا کپ کے پاک بھارت فائنل سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے پاکستان شاہینز کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور انہیں مفید مشوروں سے نوازا۔

اے سی سی ایمرجنگ ایشیا کپ کا فائنل اتوار کو پاکستان شاہینز اور بھارت اے کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کا ٹیسٹ سکواڈ اور پاکستان شاہینز ٹیم ان دنوں کولمبو میں ہی ہیں، پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایمرجنگ ایشیا کپ کے فائنل کیلئے کوالیفائی کر نے والی پاکستان شاہینز ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور اتوار کو بھارت اے کے خلاف فائنل سے قبل بابر اعظم نے پاکستان شاہینز کو ٹپس دیں۔کولمبو میں جاری ایمرجنگ ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان شاہینز نے سری لنکا اے کو شکست دیکر فائنل کیلئے کوالیفائی کیا تھا، فائنل اتوار کو پاکستان شاہینز اور بھارت اے کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔

Pakistan captain @babarazam258 gives a pep talk to the Shaheens side ahead of the #ACCMensEmergingTeamsAsiaCup final ???????? pic.twitter.com/CVJUim0ZBb